Lazio, grandi manovre nell'area scouting: c'è un nome nuovo

Lazio e Fiorentina, movimenti nell’area scouting Lazio e Fiorentina sono alla ricerca di “cacciatori di talenti". I due club oltre al mercato dei calciatori, stanno monitorando alcuni profili per rinforzare il reparto scouting, settore su cui ormai le società contano sempre di più per scovare giocatori di qualità in giro per il mondo. Come sottolinea repubblica.it, entrambi i club hanno messo sul proprio taccuino il nome di Stefano Luxoro, ex uomo di fiducia della coppia formata da Beppe Marotta e Fabio Paratici ai tempi della Sampdoria e poi della Juventus. Il dirigente toscano è stato al fianco anche di Paolo Maldini al Milan. A Luxoro ha pensato pure la Sampdoria come collaboratore di Mattia Baldini, ma quest’ultimo non è stato confermato come direttore sportivo dalla nuova società, che al suo posto ha scelto Lorenzo Giani, ex obiettivo anche della Lazio: il club biancoceleste voleva affidargli l'area scouting.