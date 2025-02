Lazio | Guendouzi e Rovella, letali inseparabili: i loro numeri sono impressionanti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un centrocampo della Lazio con Guendouzi e Rovella e uno senza Guendouzi e Rovella. I numeri fanno impressione: contro il Cagliari 81 passaggi effettuati da Guendouzi, 78 quelli di Rovella (riusciti 78, quindi il 100%). Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, un dato del genere era stato registrato solo da altri 4 giocatori nelle ultime 5 stagioni: Izzo in Monza-Lazio del 2024-2025 (76 su 76), Asllani in Inter-Genoa del 2023-2024 (77 su 77), Demiral in Juventus-Cagliari del 2020-2021 (85 su 85) e Calhanoglu in Inter-Cagliari del 2023-2024 (87 su 87). Ma le statistiche che fanno onore al "duo delle meraviglie" del centrocampo biancoceleste non si fermano qui: sono entrambi primi per palloni recuperati (8 Guendo, 4 Rovella), e per chilometri percorsi (l'azzurro 12,385 km, il francese 11,628 km). Baroni non pensa più a separarli, come accaduto nella gara contro la Fiorentina in cui giocò Dele Bashiru per far riposare Rovella a metà gara. Insieme sono troppo importanti.