Lazio, hai la rosa per competere in Italia e in Europa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri sembra aver finalmente trovato l'equilibrio. Il doppio confronto con il Cluj ha potuto confermare che, nonostante le difficoltà (in 10 contro 11 per la maggior parte del tempo all'andata, senza 5 titolari al ritorno), i biancocelesti hanno finalmente la rosa per competere su più fronti. In Europa League i giocatori non si sono dimostrati all'altezza, ma in Conference possono riscattarsi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Gila, Maximiano, Cancellier e Romero hanno dato il loro apporto giovedì sera. Un trofeo continentale, nonostante il percorso sia ancora lungo e la difficoltà aumenti con l'andare avanti dei turni, fa sempre comodo in bacheca. La Lazio ci vuole credere anche per fare un favore al proprio allenatore: vincendo entrerebbe nell'élite dei tecnici che hanno vinto due trofei europei con due squadre diverse.