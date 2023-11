Lazio, i numeri della rincorsa in campionato: nelle ultime cinque partite...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta al match di Bologna, in un match tra due squadre decisamente in salute. I rossoblu sono reduci da 10 risultati utili consecutivi, mentre i biancocelesti nelle ultime cinque di campionato hanno totalizzato 12 punti frutto di 4 vittorie e 1 sconfitta. Un trend decisamente opposto rispetto a quello delle prima 5 gare in cui la formazione capitolina aveva racimolato appena 4 punti. Una rincorsa che le ha permesso di arrivare a ridosso della zona Europa a -3 punti dal quarto posto. L'unica ad aver fatto meglio è la Juventus con 13 punti.

DIFESA - Anche in termini di gol subiti c'è stato un netto miglioramento. Nelle prime 5 gare Romagnoli e compagni avevano subito 8 reti a fronte delle 4 nelle 5 gare successive. Solo Juventus (0), Monza (2) e Atalanta (3 gol subiti) hanno subito meno reti. Per quanto concerne le trasferte Sarri non ha mezze misure, l’ultimo pareggio risale proprio a Bologna-Lazio del marzo scorso (0-0). Al Dall’Ara però i biancocelesti non vincono dal 2018 (0-2). Da allora sono arrivati 2 pareggi e 2 sconfitte.

MAI DOMA - La Lazio a differenza dello scorso anno in cui ha subito diverse reti negli ultimi minuti di gara, quest'anno sembra aver invertito il trend basta pensare che nel mese di ottobre ha segnato 4 dei 9 gol totali in tutte le competizioni dopo l’80º minuto di gioco, il 44% del totale. Un bel segnale che indica come la squadra sia sempre in partita fino all'ultimo e di come sia importante avere degli elementi in grado di poter dare manforte a partita in corso.