Lazio, il mercato ora ha un peso: i numeri dei nuovi arrivati

RASSEGNA STAMPA - L'attesa era prevedibile, ma finalmente il mercato estivo sta iniziando ad avere un peso sul rendimento della squadra. E' servito un mese e mezzo prima di vedere tutti i nuovi acquisti a pieno, o quasi, servizio di Sarri, ma oggi finalmente il tecnico può contare su tutta la rosa a disposizione. Le vittorie contro Celtic e Atalanta sono entrambe arrivate con mosse dalla panchina, a conferma di come la rosa oggi sia più lunga rispetto a quella degli anni precedenti. L'attera era fisiologica. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'unico a essere arrivato ad Auronzo, seppur per pochi giorni, è Castellanos, gli altri si sono trasferiti tutti ad agosto, con Guendouzi come ultimo arrivato, ma nonostante questo tra i giocatori più impiegati. Ad aumentare il tempo di attesa, inoltre, sono state anche delle condizioni fisiche tutt'altro che ottimali di alcuni arrivati, partendo dai due ex Juve: Rovella (reduce da un infortunio che lo ha costretto a saltare la preparazione) e Pellegrini (fuori rosa), fino ad arrivare a Kamada (che ha dovuto lavorare da solo perché svincolato).

I numeri di nuovi arrivati

Nonostante non abbia svolto nessuna preparazione atletica, il centrocampista nipponico è il più usato tra i nuovi acquisti. Dai primi di agosto il Kamada si è messo al lavoro per pareggiare, per quanto possibile, la forma fisica dei compagni, poi subito titolare a Lecce. Sono 464' i minuti giocati fino a oggi dall'ex Eintracht Francoforte, è uno degli undici più impiegato da Sarri (il nono) e uno dei pochi ad aver trovato il gol in questo inizio di stagione (Napoli-Lazio). Al secondo posto, dopo una partenza a rilento, c'è Rovella con 292', accumulati tra le ultime tre di campionato in cui è stato sempre titolare, e alcuni spezzoni da subentrato. Segue, nel terzo e ultimo gradino del podio, Matteo Guendouzi con 282' e nessuna partita saltata dal quando si è trasferito nella Capitale (otto su otto, di cui tre da titolare). Sono 234' quelli a disposizione del Taty Castellanos, autore come Kamada di un gol (Lazio-Atalanta) e titolare nelle ultime due partite di Serie A. Più indietro, invece, Isaksen con 195' e Pellegrini con 168'.