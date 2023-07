Lazio, Il Messaggero: “Ecco chi sarà il vice capitano”

RASSEGNA STAMPA - L'addio di Milinkovic Savic ha lasciato un vuoto non solo nella rosa della Lazio, ma anche in un ruolo molto importante: quello di vice-capitano. Il serbo, infatti, aveva i gradi alle spalle di Immobile. Ora la fascia è vacante e l'edizione odierna de Il Messaggero spiega che a sorpresa potrebbe esserci un nuovo vice diverso dalle aspettative. Secondo il quotidiano la fascia potrebbe andare a Luis Alberto. Un 2023 da protagonista per lo spagnolo che da separato in casa è diventato imprescindibile. Per responsabilizzarlo ancora di più il mister avrebbe deciso di affidare la fascia al'andaluso con Cataldi, che l'ha indossata ieri nell'amichevole con l'Auronzo, che diventerebbe il terzo.