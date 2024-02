Lazio, Il Messaggero: "Questo Luis Alberto merita di panchinare Kamada?"

RASSEGNA STAMPA - Una sconfitta che lascia il segno. Il ko di Bergamo ha rallentato la corsa della Lazio in campionato che al momento è addirittura nona in classifica. Bisogna cambiare marcia alla svelta e l'edizione odierna de Il Messaggero analizza la prestazione scrivendo che "Sarri insiste sulla qualità, ma viene di nuovo tradito e non trova soluzioni in mezzo: questo Mago può lasciare davvero in panchina Kamada per 5 volte di seguito?". Non è finita perché il quotidiano definisce buco nero la Lazio e spiega come sui biancocelesti sia calato il buio. Stillettata anche per Felipe Anderson che sembra ormai con la testa a Torino sponda Juventus.