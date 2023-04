Lazio, il retroscena tra Sarri e Hysaj prima del derby: "Gioco anche con..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La vera sorpresa era stata la scorsa stagione, nettamente al di sotto delle aspettative. Lui, uomo fidato di Maurizio Sarri, il profilo scelto per aiutare i compagni a entrare nei meccanismi dopo gli anni di Empoli e Napoli, che delude con prestazioni a tratti pessime. Oggi, però, Hysaj è tornato al servizio del suo allenatore, la crescita è evidente: ha scalzato Lazzari e si è preso quella maglia da titolare che nella passata stagione aveva perso. Il Comandante ha ritrovato il suo soldato più fedele, quello con cui ha combattuto centinaia di battaglie, anche prima di ritrovarsi nella Capitale. Sarà proprio questa intesa, questo spirito battagliero che ha spinto Hysaj a scendere in campo nel derby. Prima della partita contro la Roma, vinta per 1-0 con gol di Zaccagni, la presenza di Hysaj, infatti, era in dubbio per un problema alla caviglia, dovuto da uno scontro con Ferguson nella sfida precedente contro il Bologna. Quando, però, Sarri, come riporta Il Messaggero, gli ha chiesto se fosse in grado di partire titolare nella stracittadina, la sua risposta sicura e istantanea: "Gioco anche con una gamba mister".