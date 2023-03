Lazio, il ricordo di Calleri nelle parole di chi l'ha vissuto: da Fascetti, a Zoff e non solo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La morte di Gianmarco Calleri ha sconvolto il mondo laziale, soprattutto quello fatto di coloro che hanno avuto modo di stargli accanto durante la sua carriera. Tra questi Eugenio Fascetti, ex allenatore biancoceleste. Come riporta la rassegna di Radiosei, ecco le parole del tecnico: "Insieme abbiamo vissuto 21 mesi di estremo piacere. Nella mia mente sembra come fosse ieri. Ha preso la società dal fallimento e l'ha riportata a un buon livello. Poi si è accorto che economicamente non ce la faceva, sono nate delle incomprensioni (con Renato Bocchi). La penalizzazione l'abbiamo pagata cara, siamo arrivati in fondo con l'acqua alla gola. Emozioni che non si possono cancellare".

A ricordare l'ex presidente sono stati anche altre figure che hanno fatto parte della storia laziale:

ZOFF - "Non posso che avere un ottimo ricordo, è stato lui che mi ha portato a Roma, alla Lazio. Mi ha sempre voluto bene, con me è stato sempre molto affabile e gentile. Mi dispiace molto per la sua scomparsa. Ricordo le lunghe chiacchierate che ci facevamo, era un grande conoscitore di calcio".



PISCEDDA - "Quello che ti prometteva, anche con una stretta di mano, poi te lo dava, non ha mai fatto giochini. Non regalava nulla, ma a chi meritava dava tutto. Per me è stato un presidente importantissimo, ha rilevato la Lazio in condizioni disperate e l'ha riportata in Serie A. Gregucci era il suo pupillo, lo chiamavamo il "figlio di Calleri".

CAMOLESE - "Per me è stata una persona molto importante, un presidente coraggioso perché non era da tutti prendere 3 ragazzi che giocavano in C per portarli a Roma. Lì ha fatto il suo capolavoro, ha risanato la società, ha centrato una salvezza bellissima partendo con una penalizzazione di 9 punti e poi ha ottenuto la successiva promozione, rimettendo la Lazio al suo posto".