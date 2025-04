Lazio | Il sostegno dei tifosi non manca mai, ma Formello rimane blindato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - I primi fischi all’Olimpico sono stati una novità, ma la Curva Nord ha continuato a cantare, segno di un sostegno che non viene meno nei momenti decisivi. La delusione per i pareggi casalinghi e il sorpasso della Roma è comprensibile, ma la Lazio può ancora dire la sua. Lo dimostra l’affetto della tifoseria: quasi un migliaio di sostenitori hanno già acquistato il biglietto per Bergamo, snodo cruciale in campionato prima del derby.

Il messaggio di compattezza lanciato da Baroni è stato recepito. Dopo 42 partite stagionali un calo può anche esserci, ma l’impegno dei giocatori non è mai mancato. I tifosi come al solito rispondono presente e non si tirano indietro, ma in questa occasione la società ha scelto di non aprire i cancelli di Formello nei giorni precedenti al derby, sia per scaramanzia che per preservare la concentrazione della squadra. L’obiettivo è chiaro: reagire subito, a partire dalla sfida contro l’Atalanta. Il popolo laziale sarà ancora al fianco della squadra, perché la stagione può ancora regalare emozioni.