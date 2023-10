Lazio, Ilaria D'Amico: "Era solida, ora fa fatica. Champions? Se saprà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Ilaria D'Amico ha raccontato la sua vita insieme a Buffon: dal ritiro all'avventura iniziata in Nazionale, passando per il matrimonio. Soffermandosi in particolare sugli azzurri ha commentato la gara con l'Inghilterra e la vicenda scommesse affermando che: "Detesto l’ipocrisia diffusa intorno a questo tema". La giornalista ha rivelato di aver cercato informazioni anche sul conto del suo futuro marito quando all'epoca uscì un altro caso analogo: "Quando ho incontrato Gigi sono andata a controllare se avesse commesso illeciti o reati perché non ricordavo il suo coinvolgimento nel suo caso scommesse: non aveva fatto nulla, ma nel mio immaginario non era chiaro".

Voltando pagina e tornato ai temi attuali, l'ex volto di Sky ha detto la sua sul campionato facendo la propria griglia per lo scudetto. Positivo il parere su Inter e Milan, si dice fiduciosa sul Napoli che lo scorso anno le aveva "riempito gli occhi" mentre ora "è in un ritardo enorme". Non crede assolutamente che la Roma possa raggiungere lo Scudetto perché "spesso è fragile", quanto alla Lazio: "L’anno scorso era così solida fa fatica".

Infine, un commento sulla Champions che tornerà in settimana per regalare nuove emozioni: "Chi andrà più lontano? Il Napoli in Europa sa tirare fuori cose straordinarie. Il Milan sulla carta è la più europea delle nostre squadre. La Lazio deve ritrovarsi e se lo farà, se saprà cucirsi addosso il gioco sartoriale di Sarri, andrà avanti".

