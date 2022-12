Lazio - Ilic, il Verona mira in alto ed esclude il prestito: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Di ritorno dai Mondiali in Qatar, in cui è stato impiegato da Stojkovic per uno spezzone della partita persa dalla Serbia col Brasile, Ivan Ilic si sta per unire al gruppo del Verona, al centro sportivo di Peschiera del Garda. La sua permanenza in gialloblù, tuttavia, rimane in dubbio. Per lui ci sono interessamenti di rilievo, come quelli del Napoli e della Lazio. Il Verona aspetta un'offerta consistente: il cartellino del centrocampista è valutato 25 milioni. L'Hellas l'ha ingaggiato dal Manchester City, prima in prestito e poi a titolo definitivo, pagando al club inglese 7.5 milioni. La Lazio l'ha cercato spesso e si prepara a un nuovo assalto, ma anche il Napoli ha messo da tempo gli occhi su di lui. La proposta di un'eventuale cessione in prestito, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non piace al Verona. Un sì può arrivare solamente a fronte di un'offerta sostanziosa. E a titolo definitivo.

TORNA ALLA HOMEPAGE