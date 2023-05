Lazio, Immobile a caccia del gol all'Olimpico. E il Lecce evoca ricordi...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Alla ricerca del gol perduto. Ciro Immobile vuole sbloccarsi in campionato all'Olimpico. Il capitano biancoceleste non segna in casa in Serie A dalla partita con il Verona, ben 243 giorni e dieci partite fa. La Lazio ha bisogno dei suoi gol per staccare il pass per la prossima Champions League. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, il Lecce, fra l’altro, rappresenta un avversario particolare per Ciro Immobile che ai giallorossi segnò la sua prima rete tra i professionisti (27 ottobre 2010). Contro i salentini il capitano ha però precedenti contrastanti: se, è vero che ha segnato 3 gol in 4 precedenti (mai una doppietta), lo è anche che in 3 occasioni è stato sconfitto. La sua unica vittoria risale al 4-2 casalingo del 2019-20 (e unica sua partita interna contro il Lecce). La Lazio ha bisogno del vero Immobile.