Lazio, Immobile allontana le critiche: per questa squadra resta fondamentale

Ciro Immobile è stato fondamentale per il cammino della Lazio in Champions League. ll capitano ne ha fatto uno col Feyenoord, due al Celtic e un altro al Bayern, che si aggiungono ai 200 gol realizzati in Serie A festeggiati poco tempo fa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rimarca l'errore di testa all'Allianz Arena, ma sottolinea anche sono i numeri a parlare per lui: 13 gol in 23 partite di Champions fin qui, 19 con le maglie di Borussia Dt e Lazio in tre edizioni. In Europa League ne ha fatti 16 e ne è stato capocannoniere nel 2018. Incredibile pensare di criticarlo ancora, è vero avrebbe dovuto mettere dentro quel colpo davanti a Neuer, ma continuare a rimproverarlo è davvero assurdo. La scelta migliore per Ciro potrebbe essere quella del gestire meglio gli allenamenti. A gennaio aveva saltato Lazio - Napoli per squalifica e aveva lavorato due settimane a Formello, 14 giorni molto intensi. E guarda caso, il miglior Ciro lo abbiamo visto a Cagliari, all'andata col Bayern e col Bologna.