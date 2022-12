Lazio, Immobile brama due record stratosferici: l'Olimpo lo sfida

TUTTOmercatoWEB.com

Non ce la più, il suo desiderio è incontenibile. Ciro Immobile è stato rinchiuso in una "gabbia" per troppo tempo e ora è il tempo di tornare. I giorni caratterizzati da infortuni e acciacchi sono ormai alle spalle. "Sta bene, ha recuperato al 100% dall'infortunio. Sarà pronto per la ripresa", le parole del dottor Ivo Pulcini non smettono di risuonare nella sua testa. Ora Immobile è pronto a calarsi in due nuove missioni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nel mirino c'è la vittoria per la quinta volta della classifica marcatori della Serie A. Solo a Nordahl è riuscito. Al momento il bomber della Lazio è a quota 6 reti, deve accelerare allo scatto avanti di Osimhen che è in testa a 9 centri. Non solo perché Immobile brama di gol ma come anche di record e non è mai sazio. Infatti, contro la Fiorentina è entrato nella top 10 della classifica all time dei marcatori di Serie A e adesso vuole raggiungere la lunga serie di mostri sacri del calcio italiano che sono ancora davanti. E' al nono posto a quota 188 centri e il prossimo nella lista da agganciare e superare è Kurt Hamrin a 190. Poi una scalata che richiederà molto sacrificio, a partire da Roberto Baggio che è settimo a 205. A seguire Antonio Di Natale a 209, José Altafini e Giuseppe Meazza a 216, Gunnar Nordahl a 225, Francesco Totti a 250 e il solito Silvio Piola a 274. Immobile scalpita, la Serie A è avvisata. Da gennaio inzia la giostra.