Lazio, Immobile e la reazione dopo il cambio: ecco il motivo

L'attaccante biancoceleste ha lasciato il posto a Pedro nella ripresa e ha sfogato la sua rabbia contro la panchina. Ecco perché...

Non è stato un mercoledì facile per Ciro Immobile. Contro il Sassuolo, il capitano biancoceleste si è dannato l'anima aiutando come sempre i compagni. Il bomber ha trovato anche la rete, ma la doppia revisione del Var gli ha strozzato l'urlo di gioia in gola rimandando l'appuntamento con il gol su azione all'Olimpico in campionato che manca da settembre. Il numero 17 nella ripresa ha lasciato il posto a Pedro, ma ha reagito in maniera nervosa. Le immagini della sua reazione sono state subito riprese dalla tv. Sarri nella conferenza stampa post partita ha spiegato: "Noi stiamo cercando di fargli giocare spezzoni per fargli riavere una grande condizione che al momento non ha ed è normale visto il continuo stop and go durante la stagione. Stiamo cercando di tirarlo su facendolo giocare, ma non di portarlo alla fatica estrema che in questo momento non gli farebbe bene. Speriamo che ci ripaghi con un grande finale di stagione. Che poi s'incazzi quando esce, fa parte del gioco". Non c'è tempo per le polemiche e lo sa bene anche Immobile. Come sottolinea l'edizione odierna de il Messaggero, il capitano ha spiegato che la sua rabbia era nei suoi confronti per non esser riuscito a fare meglio ( «ero arrabbiato con me stesso» la frase riportata dal quotidiano). Niente frecciata a Sarri, quindi, anche perché tra poco più di 48 ore bisogna andare a far visita al Milan in un match decisivo per il finale di stagione.