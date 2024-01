Lazio, Immobile obiettivo Supercoppa: Castellanos vuole prendersi la scena

RASSEGNA STAMPA - Momento importante della stagione della Lazio. Il 2024 inizia a Udine dove la squadra di Sarri è chiamata a vincere per trovare finalmente un po' di continuità e per colmare il gap di punti con le altre big del campionato. Al Bluenergy Stadium i biancocelesti saranno ancora privi di Immobile e Luis Alberto.

Entrambi hanno svolto differenziato a Formello e puntano al recupero. Come riporta Il Corriere dello Sport, martedì in programma nuovi esami per entrambi. Ciro dovrebbe essere il primo a rientrare, vuole accelerare i tempi ma bisogna essere prudenti per evitare ricadute. Intanto Castellanos si è preso la scena. Gol e assist al Frosinone per conquistare nuovamente ai tifosi.

Con l'Udinese e nelle prossime partite toccherà ancora al Taty che ha sfruttato l'occasione. Il duello tra lui e il capitano è vissuto con sana rivalità da entrambi. Puntano a migliorarsi e a incrementare il feeling con la porta. L'attaccante argentino dovrebbe disputare anche il derby di Coppa Italia del 10 gennaio. Il vero obiettivo di Immobile, invece, resta la Supercoppa Italiana con la semifinale in programma il 19 gennaio e l'eventuale finale il 22.