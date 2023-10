Lazio | Immobile senza pace: Ciro acciaccato, ora rischia lo stop

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile non sta vivendo un momento fortunato. Non solo, ma questo 2023 continua a essere spietato con lui. L'attaccante, secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Repubblica, sarebbe uscito acciaccato dal match contro il Celtic. Il capitano avrebbe ancora problemi muscolari con un affaticamento ai flessori. Oggi Immobile dovrebbe svolgere gli esami per capire se l’infortunio è più serio, con l'ipotesi lesione che è alla finestra. In quel caso, Immobile non sarebbe disponibile per il match con l'Atalanta e per le sfide della Nazionale contro Malta e Inghilterra. Qualora fosse solo uno affaticamento, Ciro domenica dovrebbe andare in panchina lasciando la maglia da titolare a Castellanos.