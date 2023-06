Lazio, Immobile si ricarica a New York: Ciro a caccia di nuovi primati

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile si sta rilassando in America dopo una stagione meno brillante, almeno nei numeri, rispetto a quello a cui ha abituato. Come riporta la rassegna di Radiosei, la Lazio ha raggiunto la Champions ed è un ottimo risultato, ma Ciro ha vissuto una delle stagioni più travagliate da quando veste la maglia della Lazio, a causa di numerosi infortuni fisici e l'incidente in macchina. In Nazionale è tornato a gol dal dischetto dando ottimi segnali sulla tenuta fisica e ha confermato la sua solita voglia a fare bene. Ora è in vacanza con la moglie, la famiglia e gli amici di sempre per ricaricare le batterie. Ciro poi raggiungerà Auronzo, probabilmente con qualche giorno di ritardo per gli impegni con la maglia azzurra, per concentrarsi sulla nuova stagione.

Lazio, Immobile tra rendimento e futuro

Ciro si è dovuto "accontentare" di soli 14 gol, pochi per uno come lui. Davvero pochi per uno che ha vinto quattro volte la classifica marcatori delle Serie A, e anche la Scarpa d'Oro grazie ai suoi 36 gol nella stagione 2019-2020. Questi sono i suoi numeri abituali che vuole ritrovare nella prossima stagione, tornando al centro della sua Lazio. La società sta cercando un suo vice che possa aiutarlo a tirare il fiato in qualche occasione. Magari un giovane di valore che possa crescere alle sue spalle. La carta d'identità a febbraio reciterà 34 anni ed è normale aver bisogmo di un aiuto e di maggiori rotazioni. Ciro è pronto a tornare protagonista e vuole riscrivere tutti i record.

