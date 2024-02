Lazio, Immobile unica luce nella disfatta di Bergamo: il bomber sta tornando?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Di quello che si è visto ieri in campo tra Atalanta e Lazio, sponda biancoceleste, non c'è ovviamente da esser soddisfatti. L'unica nota positiva, se proprio se ne vuole trovare una, è il rigore trasformato da Ciro Immobile, partito dalla panchina. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, quella di ieri è stata la quinta rete in campionato, l'ottava in stagione che va ad aggiungersi alle 3 di Champions, e che in totale fanno 199 su 340 partite in Serie A. Oltre al gol, ciò che è piaciuto di Ciro nei 26 minuti a disposizione, è stata la furbizia e l'esperienza con cui ha gestito Djimsiti, il quale non ha fatto proprio respirare Castellanos. Che il rigore trasformato ieri, seppur come una goccia dolce in un mare salatissimo, sia una nuova rinascita per il bomber biancoceleste che deve assolutamente ritornare al massimo per rimettere le ali a questa Lazio spenta. Magari, segnando anche qualche gol in più su azione (4 su 5 gol in campionato sono arrivati su rigore) e magari, già a partire dal match contro il Cagliari.