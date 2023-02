Lazio in calo, ma niente drammi: Sarri elogia lo spirito mostrato a Verona

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non sta girando come dovrebbe e questo è evidente. Lo sa anche Maurizio Sarri che però nel consueto meeting post partita del martedì ha voluto elogiare l'atteggiamento messo in campo nel match contro il Verona, dove nonostante le difficoltà la squadra non si è disunita e alla fine con una prova caratterizzata da fierezza e resistenza ha comunque portato a casa un risultato positivo. Nessuna dura lezione, anzi la squadra mercoledì ha beneficiato di un giorno di riposo per ricaricare le batterie in vista della sfida fondamentale contro l'Atalanta. D'altronde da quando è arrivato a Roma ha imparato si è un po' lasciato andare a qualche compromesso come il lasciarsi andare al contropiede e al risultato anche a scapito del tanto decantato gioco.

ELOGI POST VERONA - Nel post gara del Bentegodi aveva avuto parole confortanti nei confronti della squadra nonostante l'occasione sprecata con l'aggancio al terzo posto sfumata in maniera clamorosa. Queste erano state le sue sensazioni a caldo: "Il sentimento in generale è positivo, ma c’è rammarico per il risultato e perché troppo spesso abbiamo questi primi minuti della ripresa non di grande livello.Abbiamo avuto cinque minuti di follia, poi la partita è stata gestita bene, nonostante fosse sporca e molto fisica". Una riflessione figlia anche del momento della squadra gialloblu che nel 2023 ha raccolto gli stessi punti degli aquilotti e ha perso una sola volta a San Siro contro l'Inter.

CAMBIO DI ROTTA - Dunque un Sarri conciliante, completamente diverso da quello di Lecce quando in seguito alla delusione per il match perso contro i giallorossi avrebbe addirittura "minacciato" di mollare tutto per provocare una reazione all'interno della squadra. Adesso però bisogna pensare al match contro l'Atalanta in cui il tecnico toscano sarà chiamato a delle scelte importanti. Tornerà Lazzari? A centrocampo ci sarà di nuovo Vecino? Si rivedrà Felipe Anderson nel tridente? Tutti quesiti a cui si potrà avere una risposta in questi giorni in cui la Lazio è chiamata a ritrovarsi.