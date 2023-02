Lazio, in Conference per sovvertire la tradizione: obiettivo superare i quarti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è chiamata a chiudere la pratica qualificazione contro il Cluj. In casa dei rumeni Immobile e compagni hanno l'opportunità di completare l'opera iniziata all'andata e di qualificarsi per gli ottavi di finale di Conference League. Come riporta la consueta rassegna di RadioSei si tratterebbe di un piccolo passo verso un obiettivo ancor più ambizioso e storico, ovvero abbattere quel muro dei quarti di finale che spesso ha precluso i cammini europei durante la gestione Lotito. Infatti sia nella stagione 2012/2013 sia in quella 2017/2018 rispettivamente sotto la guida di Petkovic e Inzaghi, i biancocelesti si sono fermati ai quarti di Europa League. Nel primo caso fu decisivo l'arbitraggio shock del signor Collum che nel match d'andata in Turchia indirizzò la qualificazione dalla parte del Fenerbahce. Più recente invece la debacle di Salisburgo con i capitolini vittoriosi per 4-2 all'andata (in cui fu comunque assegnato un rigore dubbio agli austriaci) per poi cadere rovinosamente alla Red Bull Arena con il punteggio di 4-1.

ARBITRAGGI - Non sono stati gli unici casi in cui l'aquila ha pagato dazio con direzioni arbitrali discutibili. Infatti si possono menzionare anche i match contro Borussia Mönchengladbach, Siviglia, Dnipro, Ludogorets, Sporting Lisbona, Sturm Graz e appunto la partita d'andata contro il Cluj solo per citarne alcuni. Il presidente Lotito dal canto suo ha denunciato questi torti con dossier in cui venivano riportati gli episodi controversi. L'auspicio è che l'arbitro tedesco Felix Zwayer dia alla formazione di Sarri ciò gli spetta senza incappare in scivoloni clamorosi.

CLUJ e TRASFERTE EUROPEE - Non sarà semplice allo stadio Radulescu di Cluj. I padroni di casa nel loro fortino hanno perso solo una delle ultime otto in ambito internazionale ottenendo 6 vittorie, 1 pareggio e non hanno beccato gol in tutti e sei i successi. La Lazio invece non ha mai ottenuto due successi di fila nelle ultime 33 partite europee, l’ultima volta risale al periodo ottobre-novembre 2018 (due vittorie consecutive contro il Marsiglia in Europa League). Lontano dallo stadio Olimpico i numeri sono ancor più impietosi:1 sola vittoria delle ultime 16 trasferte europee (5 pareggi, 10 sconfitte). Per quanto concerne i tifosi che saranno presenti allo stadio, la Lazio ricorda che è stato allestito un meeting point in Piata Muzeului (Piazza dei Musei). La piazza dista circa 20 muniti a piedi dal Dr. Contantin Radulescu Stadium. Partenza dal Meeting Point è fissata tra le 17 e le 17.15.