Lazio, in difesa torna Patric: Romagnoli prova il recupero contro l'Inter

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio dopo il pareggio deludente con il Verona in campionato è pronta a rituffarsi in Champions League. I biancocelesti saranno di scena mercoledì a Madrid contro l'Atletico di Simeone. Per l'occasione Sarri dovrà fare i conti con l'infermeria e capire chi sarà disponibile. Un occhio particolare verrà dato alla difesa, dove è ancora out Romagnoli, ma come riporta il Corriere dello Sport dovrebbe recuperare Patric per la sfida contro Il Cholo. A Madrid Sarri dovrebbe optare per la coppia Patric - Casale, con quest'ultimo chiamato agli straordinari dopo i novanta minuti disputati contro l'Hellas Verona al rientro da un doppio infortunio muscolare.

Se come detto Patric e Casale saranno i titolari a Madrid, Mario Gila dovrebbe riaccomodarsi in panchina, dopo che nelle ultime quattro giornate era diventato titolare inamovibile a causa dei contrattempi fisici dei suoi compagni di reparto. Per quanto concerne Romagnoli, come riporta il quotidiano sportivo romano, dovrebbe rientrare nei prossimi giorni ed essere a disposizione contro l'Inter. Se poi si decidesse una linea prudenziale il suo ritorno in squadra verrebbe posticipato di una settimana contro l'Empoli.