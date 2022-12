Lazio, in Turchia scatterà la fase due: il programma della preparazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non manca tanto alla ripresa del campionato, la Lazio non vuole sfigurare all’appuntamento del 4 gennaio e vuole farsi trovare pronta per affrontare e concludere al meglio la stagione. La preparazione iniziata tra le mura di Formello si è conclusa ieri con l’ultima sgambata, ora sta per iniziare una nuova fase in Turchia. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, domani alle 15 le aquile saliranno sull’aereo che le porterà da Fiumicino ad Antalya e da qui poi raggiungeranno Manavgat. L’Emirhan Sport Center sarà la casa dei biancocelesti per i prossimi giorni, da qui si sposteranno per disputare le amichevoli in programma. Non sono state ancora ufficializzate, ma le squadre con cui il tecnico misurerà la sua sono: Galatasaray e Hatayspor. A queste, potrebbe aggiungersi un’altra sfida prima di Natale o in Spagna o in Italia.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE