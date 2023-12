Lazio-Inter, Capello consiglia Inzaghi: "Occhio a Luis Alberto e Pedro. Parlerei con Acerbi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Fabio Capello, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla sfida di questa sera tra Lazio e Inter. L’ex allenatore ha voluto dare un consiglio a Inzaghi su come affrontare i biancocelesti e, considerando la posta in palio, ha premesso: “Bisogna mettere in campo tutta la qualità”. Questi i punti forti degli avversari che potrebbero mettere in difficoltà i nerazzurri: “palleggio di qualità, non concedere spazio per le ripartenze: la Lazio ha giocatori veloci e molto abili in campo aperto”, con particolare attenzione a Lazzari e Zaccagni.

Occhio anche a Luis Alberto e Felipe Anderson che “sono in serata, hanno la stessa grande qualità dei centrocampisti nerazzurri” e a Pedro, “lui sa cambiare i match”. Infine, soffermandosi sul pericolo Immobile il piano di Capello per contenerlo è quello di parlare con Acerbi, visto il loro passato insieme, raccomandandosi di non concedergli profondità e di procedere con una marcatura a uomo quando in area di rigore.

