Lazio-Inter, Sosa: "All'Olimpico si gioca la partita del mio cuore"

RASSEGNA STAMPA - Cresce l'attesa per il big match di questa sera all'Olimpico tra Lazio e Inter, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Una gara fondamentale per i biancocelesti chiamati a dare una risposta positiva che possa mettere fine a un periodo non facile, ma lo è altrettanto per i nerazzurri che possono dare un segnale forte al campionato approfittando del pareggio della Juve. Ai microfoni di Tuttosport, Ruben Sosa ha espresso le sue aspettative sulla partita ricordando sempre che: “All’Olimpico si gioca la partita del mio cuore”. Il doppio ex ha poi aggiunto: “Le ho amate tantissimo e resto tuttora legato a loro”, ha rivelato anche di non essersi mai perso nemmeno una gara di entrambe e che quella di oggi sarà sicuramente “una bella partita tra due squadre che amano giocare all’attacco”.

L'ex giocatore si è poi soffermato anche sulla Champions, commentando così l'approdo agli ottavi e il sorteggio: "Sono stato molto contento di vedere sia l’Inter sia la Lazio approdare agli ottavi. Speriamo domani in un bel sorteggio per mandare andare avanti entrambe".

