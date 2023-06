Lazio, intesa per il rinnovo di Pedro: decisivo il colloquio con Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio e Pedro proseguiranno insieme. Lo spagnolo alla fine della stagione si era preso un momento di pausa per riflettere sul suo futuro ma un colloquio con mister Sarri ha aperto le porte al rinnovo. Come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei l'ex Barcellona vuole prolungare la sua avventura nella Capitale e l'allenatore ha confermato la sua fiducia pur sottolineando che arriverà in estate un altro esterno di qualità e che quindi le rotazioni tra lui, Zaccagni e Felipe Anderson saranno più frequenti.

IL RINNOVO - La firma sul contratto avverrà nel momento in cui la squadra si riunirà per partire alla volta del ritiro di Auronzo di Cadore l'11 luglio. La Lazio e Pedro firmeranno un rinnovo fino 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno. Lo spagnolo sarebbe potuto tornare in Spagna o alle Canarie, suo paese natio, ma ha deciso di continuare la sua avventura con l'aquila sul petto.

I NOMI - Pedro confermato ma in quella zona di campo servirà necessariamente un rinforzo. Il nome in cima alla lista è quello di Berardi ma in agenda c'è anche il profilo di Orsolini del Bologna, in scadenza nel 2024, ma anche Karlsson del Feyenoord e Bryan Gil, spagnolo di proprietà del Tottenham,