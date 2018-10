Lazio, Inzaghi e le ripartenze: quando il campionato si ferma i biancocelesti accelerano

Per uno strano caso del destino la Lazio dopo le soste riesce a dare il meglio di sé. Almeno questo è ciò che mettono in luce i risultati messi a segno dai biancocelesti nelle ultime tre stagioni. Periodo che coincide con la permanenza di Inzaghi alla guida della panchina. A questo punto Totò avrebbe detto: "Lei me le chiama coincidenze. E una coincidenza oggi e una coincidenza domani sono troppe coincidenze che coincidono!". E se andassimo a ricercare il titolo del film in cui il suo personaggio - il ragionier Guardalavecchia - pronunciò questa frase, le coincidenze sarebbero davvero troppe. "Chi si ferma è perduto" è il nome di quella pellicola. La Lazio deve considerarlo come una sorta di credo a cui mantenere sempre fede. Perché quando il campionato si ferma Inzaghi accelera ed ecco le conseguenze: da tre stagioni a questa parte nelle undici partite disputate dopo i break della Serie A i biancocelesti hanno collezionato otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, nella prima stagione di Inzaghi alla Lazio (2016 - 2017) dopo le diverse soste ci furono i due 1-1 contro Chievo e Bologna e poi tre successi contro Genoa, Crotone e Sassuolo. Lo scorso anno, invece, a parte la caduta contro la Roma nel derby del 18 novembre 2017, dopo i break ci furono la vittorie contro Milan e Juventus e i sei punti conquistati contro Chievo e Benevento. La storia si è ripetuta anche nella stagione corrente: dopo la prima pausa del campionato la Lazio ha vinto in trasferta contro l'Empoli. Insomma, come dare torto al ragionier Guardalavecchia? Queste non sono coincidenze, ma una vera tendenza firmata Inzaghi. Ora c'è solo da aspettare il match di domenica contro il Parma per averne conferma.