Lazio, Isaksen cresce all'ombra di Felipe Anderson: ora Sarri ha due frecce sulla destra

RASSEGNA STAMPA - Tra gli acquisti più interessanti in prospettiva effettuati dalla Lazio durante la campagna estiva c'è senz'altro Gustav Isaksen. Come riporta "Il Correire dello Sport" l'esterno arrivato dal Midtjylland sta approfittando della sosta per lavorare agli ordini di mister Sarri ed integrarsi al meglio nei suoi schemi di gioco. Appena sbarcato a Roma ha sofferto il caldo tipico dell'estate italiana non essendo abituato a certe temperature. Adesso che la fase più calda dell'anno è ormai alle spalle, il danese è pronto a dare il suo contributo, d'altronde ha subito espresso la sua volontà di vincere con l'aquila sul petto.

IMPIEGO IN CAMPO - Almeno per ora parte dietro nelle gerarchie del tecnico toscano visto che Felipe Anderson e Zaccagni sono delle garanzie lasciate in dote dalla passata stagione. Isaksen però si propone come prima vera alternativa visti anche i continui problemi fisici di Pedro. Dopo la sosta inizieranno i vari impegni ravvicinati e saranno importanti le rotazioni. Lo scorso anno Cancellieri non è riuscito a convincere e ciò ha fatto sì che in quel reparto la rosa fosse più corta. Adesso invece Sarri può contare su un giocatore che nel doppio confronto di Europa League della passata stagione lo aveva fatto letteralmente impazzire.

FELIPE ANDERSON ALLEATO - Il processo di crescita dell'ex Midtjylland passerà anche da Felipe Anderson. Il brasiliano è ormai uno dei senatori di casa Lazio e grazie alla sua effettiva maturazione può aiutare e non poco il numero 18 a crescere velocemente. Lo stesso Isaksen ha specificato che FA7 si sta prendendo cura di lui e gli sta dando consigli utili per potersi inserire più velocemente negli accurati meccanismi di Sarri. Dunque sta crescendo all'ombra di Felipe e visto il suo rendimento attuale non poteva avere un "insegnante" migliore. L'auspicio del tecnico laziale e che in breve tempo si possa ritrovare con due frecce perfettamente complementari sull'out di destra.