Lazio | Jugovic schiera la sua Top 11: ci sono cinque ex biancocelesti

Fonte: Fabrizio Parascani

Vlamidir Jugovic, raggiunto da Sportweek, ha schierato la sua top 11, inserendo ex compagni di squadra e di nazionale. Il modulo scelto è il 4-3-3. In porta Angelo Peruzzi; in difesa da destra a sinistra Javier Zanetti, Nesta, Mihajlovic ed Evra; in mezzo al campo Gullit, ZIdane e Nedved; davanti Savicevic; Vieri e Ronaldo. Dando uno sguardo d'insieme possiamo vedere come nella formazione scelta ci siano tanti ex laziali: Peruzzi, Mihajlovic, Nesta, Nedved e Vieri. Tutti giocatori che hanno vestito la maglia della Lazio durante l'era Cragnotti. Su Peruzzi, Jugovic ha detto che l'ex portiere era un campione dentro e fuori del campo, un esempio. Per quanto concerne Nesta e Mihajlovic, invece, dell'ex capitano della Lazio ricorda la forza e l'eleganza degli interventi e come fosse difficile superalo.

Durante il periodo vissuto insieme alla Lazio, Jugovic era sicuro che quel giovane difensore sarebbe diventato tra i più forti nel suo ruolo. Parlando di Mihajlovic, ha raccontato i loro trascorsi prima alla Stella Rossa e alla Sampdoria e il periodo in nazionale. Jugovic chiarisce che Sinisa era un amico prima di essere un compagno. Lo ricorda per il suo sinistro e la precisione del tiro. L'ex centrocampista di Lazio e Juve ricorda di quando conobbe Nedved alla Lazio: eravamo in ritiro e il primo giorno di raduno era già in forma. Un professionista esemplare. Un'ultima battuta su Vieri: l'ex calciatore ha ricordato di quando lo chiamò per farlo trasferire all'Atletico. Bobo fece il percorso inverso e si trasferì a Roma sponda Lazio. Secondo Jugovic Vieri è stato Haaland prima di Haaland.

TORNA ALLA HOMEPAGE