Lazio - Juve, Allegri cambia le carte in tavola: qualche dubbio in attacco

Coppa Italia messa da parte, almeno per ora, la Juve è chiamata a concentrarsi sul match contro la Lazio di sabato. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, Massimiliano Allegri sta pensando a qualche cambio: in porta Szczesny si riprenderà le chiavi della porta, mentre sulla fascia destra tornerà con tutta probabilità De Sciglio. Per quanto riguarda l'attacco, Milik potrebbe stabilirsi accanto a Di Maria o Vlahovic. In panchina Chiesa, in tribuna invece Kean squalificato. Da valutare le condizioni di Bonucci e Pogba.