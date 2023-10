Lazio, Kamada chiede spazio: contro la Fiorentina può essere il suo momento

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È sparito dai radar e dalle gerarchie. In un mese, o poco più, è cambiata totalmente la situazione di Daichi Kamada. Da titolare, quasi inamovibile, ad inizio anno, a riserva relegata in panchina. Ora però il giapponese chiede spazio, e Sarri sembra intenzionato ad assecondarlo subito contro la Fiorentina, o contro il Bologna. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

'Il rimpianto Champions' di Maurizio Sarri. Daichi Kamada non ha più trovato spazio, nemmeno contro il Feyenoord a Rotterdam. Non gioca da titolare dal 16 settembre nella sconfitta contro la Juventus. Da lì, nessuna partita dal primo minuto in campionato: è rimasto seduto contro Monza e Torino e scongelato per qualche spezzone contro Milan, Atalanta e Sassuolo. Solo in Europa, almeno inizialmente, era stato tenuto in considerazione. Contro Atletico e Celtic è sempre partito dall'inizio, poi a Rotterdam non ha visto il campo.

Ora però è il momento del riscatto. Il giapponese scalpita per una maglia da titolare e potrebbe trovare spazio tra il monday night contro la Fiorentina e l'anticipo del venerdì contro il Bologna. Tutte le decisioni sono rimandate alla seduta di allenamento dell'antivigilia e alla rifinitura pre Viola. Ma Sarri è intenzionato a puntare di nuovo su Kamada.