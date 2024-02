Lazio, Kamada 'il dimenticato': da arrivo top a riserva senza minuti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dimenticato in un angolo della panchina. Kamada è sparito dal campo, ormai in molti hanno perso la speranza di vederlo protagonista. Sono i numeri a dimostrarlo. Contro l'Atalanta è rimasto seduto per la quinta volta di fila.

Senza esser chiamato in causa neppure per un minuto. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, un mese fa (7 gennaio), la sua ultima apparizione: da titolare a Udine, sostituito nell’intervallo. Poi non ha trovato più spazio nelle scelte di Sarri.

Il prossimo 30 giugno terminerà l'accordo con la Lazio. Un solo anno di contratto, come previsto da Kamada in estate, proprio per verificare le sue possibilità in Serie A. Prevista un’opzione a suo favore per il rinnovo che visti gli ultimi sviluppi difficilmente verrà esercitata. Il futuro di Kamada, salvo sorprese, sarà altrove.