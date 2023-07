Lazio, Klose parla del 26 maggio: la dichiarazione che fa impazzire i tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La festa per i dieci anni dalla vittoria del 26 maggio è ancora viva nella mente dei tifosi della Lazio. Squadra riunita all'Olimpico per celebrare il decennale del successo in Coppa Italia contro la Roma. Un giorno lontano nel tempo, ma che Klose non dimenticherà mai. Il motivo lo ha spiegato Miro in persona nell'intervista concessa al Corriere dello Sport. Il primo ricordo del tedesco pensando a quella finale sono le lacrime dei massaggiatori e dei fisioterapisti al rientro negli spogliatoi dopo la partita. La felicità in quegli occhi rappresenta per Klose la parte che più bella del calcio. Emozioni che nemmeno lui riesce a descrivere utilizzando le parole.