Lazio, Klose torna sulla polemica con Tare: il tedesco non ci sta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Durante un'intervista concessa al Corriere dello Sport, Miroslav Klose è tornato sul botta e risposta che lo ha visto protagonista insieme a Tare. L'argomento della polemica riguarda il mancato rinnovo e il conseguente addio dell'ex centravanti tedesco. Klose ha dichiarato di non spiegarsi il motivo delle parole del direttore sportivo e che non gli è stata mai presentata un'offerta per rimanere alla Lazio. Miro ha spiegato che in quel momento la sua priorità fosse l'organizzazione della famiglia, dei figli e delle scuole da frequentare. Voleva semplicemente gli si dicesse sì o no, senza nascondersi dietro alle bugie. Una situazione che - stando alle parole del tedesco - ha riguardato anche Lulic, Mauri e altri giocatori. Lui si sente in pace con la sua coscienza e spera in futuro di avere la possibilità di allenare la Lazio.