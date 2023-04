Lazio, l'altro derby di Romagnoli: il difensore pronto a sfidare l'Inter

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Aria di derby per Romagnoli. Nulla a che vedere con quello di Roma, ma per chi come lui ha vestito per 7 anni la maglia del Milan, la partita contro l'Inter non può mai essere come le altre. L'ha affrontata 15 volte durante la sua militanza in rossonero tra gioie e dolori. Come riporta la rassegna di RadioSei è pronto a San Siro da leader della difesa meno battuta del campionato (21 gol subiti al pari del Napoli). Milano è stata una parentesi importantissima della sua carriera, ma adesso che è tornata "a casa" vuole consolidare l'egregio lavoro fatto finora che sta facendo letteralmente "impazzire" mister Sarri che lo ha elogiato in diverse circostanze nel corso di questa stagione. Accanto a lui dovrebbe tornare Casale che nelle ultime settimane non era al meglio. In regia spazio nuovamente a Cataldi dopo il turno di squalifica. Partirà dalla panchina Vecino, pronto a dar manforte alla squadra a gara in corso. Per lui sarà la prima da ex in casa dei nerazzurri. In attacco nessuna sorpresa. Immobile ha lavorato tutta la settimana per ritrovare la condizione migliore e ai suoi lati agiranno le due ali Felipe Anderson e Zaccagni, pronte a sfrecciare anche alla scala del calcio.