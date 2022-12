Lazio, l'attacco è inarrestabile. Romero fa scintille e la Champions...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La preparazione a Manavgat è volta al termine, più che positivamente per la Lazio. I biancocelesti hanno affrontato e disputato delle buone prove, ci sono tutti i segnali e i presupposti per far si che il ritorno in campionato sia dei migliori. Tutti agli ordini di Sarri, hanno lavorato e si sono impegnati tenendo bene a mente quell’obiettivo prefissato a inizio stagione: la Champions. Le aquile sono sempre più focalizzate verso la meta, tutti stanno dando il loro contributo anche i più “piccoli”. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico, oltre al sostegno e alla fiducia dei big, può contare anche sul supporto dei baby. Romero, da quando ha segnato col Monza, è sempre più affamato e determinato a dimostrare di meritarsi ancora di più quel posto. Nell’ultima amichevole, quella contro Hatayspor ha fatto scintille andando anche in gol. Sta crescendo, un mix perfetto tra cattiveria e talento, e si conferma una promessa per il futuro. Non è solo però, insieme a lui anche Cancellieri. Il classe 2002 ancora non è riuscito a sbloccarsi, è in cerca del gol ma ha comunque inciso nell’ultima sfida in Turchia procurando uno dei due penalty assegnati. La speranza è che entrambi possano seguire così, gli impegni ravvicinati alla ripresa consentiranno loro di avere forse maggiore spazio e dimostrare al mister di poter contare anche su di loro per raggiungere lo scopo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE