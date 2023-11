Lazio, l'attacco non funziona più: il dato è spaventoso

TUTTOmercatoWEB.com

La prestazione della Lazio a Salerno ha rappresentato un enorme passo indietro rispetto a quanto visto in quelle precedenti alla sosta per le nazionali. La squadra di Sarri ha faticato a creare gioco e l'unica conclusione verso la porta di Costil è stata il rigore calciato da Ciro Immobile. Troppo poco per vincere, anche contro l'ultima della classe e anche contro la formazione con la peggiore difesa in campionato, troppo poco per un attacco che questa stagione fatica terribilmente a essere pericoloso. In questo senso il dato delle ultime partite è quasi da brividi. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, quindi dalla sconfitta di Rotterdam, fino alla partita di ieri i biancocelesti sono stati in grado di segnare solo 4 quattro gol, di cui 1 su azione. La rete di Immobile contro il Feyenoord all'Olimpico, infatti, è stato un caso isolato tra ben tre calci di rigore. Un dato che evidenzia in maniera chiara e netta uno dei tanti problemi di quest'anno.