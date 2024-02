Lazio, l'editoriale di Sorrentino: "Squadra a fine ciclo, giocatori paghi e ben pagati"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio crolla a Bergamo. La squadra biancoceleste cede 3-1 all'Atalanta in un match con pochi appelli. Inevitabilmente i giornali non usano parole al miele. Sulle pagine de Il Messaggero, Andrea Sorrentino definisce obbrobrio l'undicesimo attacco della Serie A (quello delle aquile). L'editorialista scrive: "La truppa si è spenta, i suoi talenti sono fin troppo paghi (seppur ben pagati) da mesi: Felipe, Zaccagni, Luis e Immobile ai minimi storici e Milinkovic non c'è più (ma tornerà, come molti esploratori infelici d'Arabia), quindi si affonda. Le polemiche sul mancato arrivo di tal Kent sono ovviamente capziose: il nocciolo del problema è che la Lazio appare stanca di sé e di Sarri, essendone ricambiata".