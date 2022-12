Lazio, l'infermeria si svuota: Sarri ritrova Immobile, Lazzari e Zaccagni. Milinkovic invece...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritiro in Turchia ha portato solo buone notizie in casa Lazio. Risultati, prestazioni e giocatori rientrati dagli infortuni. Sarri ha potuto avere con sé nell'ultima amichevole con l’Hatayspor Zaccagni, Lazzari e Immobile. Ha giocato per uno spezzone di partita anche Milinkovic, rientrato da poco dall'esperienza in Qatar con la sua Serbia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il Sergente è stato usato con il contagocce per non affaticare la caviglia infortunata nell'ultimo match di campionato con la Juventus. In questi giorni lavorerà in maniera mirata per essere pronto al rientro con il Lecce (4 gennaio).