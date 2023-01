Lazio, l'iniziativa della società per combattere il razzismo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un comunicato può non bastare. Nemmeno uno slogan apportato sulla maglia (come successe in passato). La Lazio vuole e deve fare qualcosa affinché non avvengano più episodi di razzismo. Questi episodi, oltre che essere fortemente sbagliati, rovinano la reputazione internazionale del club. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club si è attivato per organizzare un'iniziativa di sensibilizzazione per domenica, quando i biancocelesti torneranno all'Olimpico per affrontare l'Empoli. Nelle prossime ore verrà delineato il tutto e i dettagli saranno resi noti.