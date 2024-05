Lazio, l'intera rosa sotto esame: le valutazioni di Tudor

RASSEGNA STAMPA - Quattro gare ancora per poter centrare un posto in Europa, il sogno sarebbe la Champions. Obiettivo concreto, ma non facile da raggiungere. La Lazio e Tudor ci stanno provando, il croato ha dato una scossa alla squadra ma ora deve capire chi può fare al caso suo e chi no. Per questo, riporta il Corriere dello Sport, tutta la rosa è costantemente sotto esame, ovviamente nei limiti del possibile per non ostacolare la corsa all’Europa. Dal primo minuto, finora, ha provato diciannove giocatori di movimento differenti: agli undici titolari contro la Juve al debutto, si aggiungono, nelle successive partite, Immobile, Vecino, Guendouzi, Isaksen, Luis Alberto, Patric e Hysaj. Solo Pellegrini e Rovella non hanno mai trovato spazio dall’inizio, entrambi per problemi fisici e per loro il percorso sotto la guida del nuovo mister è iniziato un po’ in salita. Non per questo però da considerarsi esclusi dal progetto, anzi. Potrebbero avere qualche chance in queste ultime partite o comunque dovranno solo fare in modo di farsi notare per lasciarsi concedere un’opportunità. L’allenatore ha dimostrato di non tenere in considerazione gerarchie o ruoli all’interno dello spogliatoio, sta provando tutti e alcuni li sta anche rivalutando. Da alcuni ha già ottenuto risposte, da altri è in cerca di un input o, eventualmente, spingere per una separazione alla fine della stagione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE