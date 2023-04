Lazio, l'ora del riscatto di Pellegrini si avvicina: la dirigenza pensa alla negoziazione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'estate si avvicina inesorabilmente e questo significa che c'è sempre meno tempo per rimurginare sul riscatto di Luca Pellegrini. Come riporta la rassegna di Radiosei, l'ex Eintracht è di proprietà della Juve con cui ha un contratto fino al 2025. Se la Lazio accettasse di riscattarlo, dovrebbe versare nelle casse bianconere 15 milioni in 5 anni. La dirigenza laziale cercherà la negoziazione, intanto il terzino si sta ritagliando un po' di spazio cercando di inserirsi a stagione in corso, un'impresa non facile.