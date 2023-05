Lazio, l'Udinese è l'occasione per ritrovare te stessa e la Champions

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Appuntamento importantissimo quello di domenica 21 maggio, la Lazio volerà a Udine per disputare la trentaseiesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio alla Dacia Arena è alle 20:45, attesissimo dai biancocelesti che tenteranno il tutto per tutto pur di portare a casa l’intera posta in palio. Sono rimaste solo tre gare, inclusa questa, e la Champions non è più così vicina. In terra friulana, c’è in ballo la stagione e la possibilità di ristabilire un equilibrio che manca da diverso tempo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le aquile dovranno ritrovare la forza di conquistare i punti in trasferta, l’ultima volta che sono riusciti nell’intento è stato nel match al Picco con lo Spezia. Serve una vittoria per rimettere in pari lo score dei successi casalinghi e quello fuori casa, 34 punti all’Olimpico e 31 lontani da lui. L’ultima immagine di una Lazio predone. Il tecnico toscano chiede concentrazione, di dimenticare tutto quello che è accaduto finora e riportare alla mente solo le prestazioni positive così da trovare la forza e la determinazione per poter affrontare al meglio il rush finale. Sarà una partita delicata, considerando i big diffidati. Restano 270 minuti per realizzare l’obiettivo prefissato a inizio stagione e quella di domenica sarà la prima tappa fondamentale verso la meta.

