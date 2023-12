Lazio, l’ultima dell’anno non ti fa sorridere: i numeri

RASSEGNA STAMPA - Ultima fatica del 2023 per la Lazio di Maurizio Sarri che ospita il Frosinone all'Olimpico. I biancocelesti sono in emergenza e dovranno rinunciare a Immobile, Romagnoli e Luis Alberto. Non solo, perché le aquile devono fare anche i conti con un bilancio negativo nell'ultima gara della stagione. Nell'era Lotito, infatti, i numeri non sono positivi per l'ultimo match dell'anno solare. La Lazio ha conquistato appena 27 punti nelle 19 partite di campionato disputate prima di Capodanno.



Come sottolinea l' edizione odierna de Il Corriere della Sera, sono arrivate 6 sconfitte (l’ultima nella passata stagione, a Torino contro la Juventus), 6 pareggi (manca dal 2018, contro il Toro) e 7 vittorie (la più recente a Venezia nel 2021). L’avversaria affrontata più volte è l’Inter, contro la quale la Lazio ha perso nel 2009 e nel 2016, pareggiato nel 2014 e nel 2017, battendola solo nel 2015. Soprattutto in casa la situazione è preoccupante con il successo che manca addirittura dal 2010, 3-2 all'Udinese. Doppio successo invece nel 2019: oltre a vincere a Cagliari in rimonta nell’ultima di A, la Lazio sconfisse anche la Juventus in Supercoppa, chiudendo così l’anno non solo con i 3 punti, ma anche con un trofeo