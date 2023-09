Lazio, la cessione di Milinkovic e la Champions fanno sorridere il bilancio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Anche questa sessione di calciomercato si è conclusa e per la Lazio il futuro fa segnare un segno più. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport se il triennio 2019-2022, e lo stesso accadrà anche per il bilancio del 2023, è stato caratterizzato da un rosso di circa 60 milioni, divisi in tre anni, il bilancio del 2023/2024 dovrebbe invertire la rotta.

Nel bilancio 2023/2024 la Lazio iscriverà circa 80 milioni di cartellini, tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili. Dal punto di vista finanziario l'impiego di risorse supera invece i 90 milioni e il maggior valore dei cartellini alzerà gli ammortamenti annui di circa 9 milioni con il costo stipendi (+19,6 milioni circa) coperto in parte dagli ingaggi risparmiati dei giocatori ceduti (-8.4 milioni) e in parte i 15/20 milioni di extra saranno coperti dai 40 milioni ottenuti dalla cessione di Milinkovic e dai ricavi per la qualificazione in Champions che ammontano a circa 50 milioni.

Per questo il bilancio 2023/2024 dovrebbe riportare la Lazio in utile, un bilancio che permetterebbe alla società di operare con tranquillità soprattutto dal punti di vista dell'indice di liquidità.