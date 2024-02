Lazio | La Champions passa dalle trasferte: Sarri rincorre un tris "inedito"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio prova a cambiare le carte in tavola e centrare il tris. Sarri - riporta Corriere dello Sport - cerca il terzo successo di fila in trasferta, in questo campionato una cosa simile non gli è mai riuscita. Empoli, Udinese e ora Atalanta: domani si alza il coefficiente di difficoltà. La Dea, quarta in classifica, è seconda nella graduatoria di punti conquistati nelle gare interne: 25 come l'Inter capolista, due in meno della Juventus. Se la Lazio vuole realmente cambiare passo nella corsa Champions, deve svoltare lontano dall'Olimpico, dove giocherà quattro delle cinque partite di febbraio. Finora i biancocelesti hanno ottenuto 13 punti nelle dieci sfide disputate fuori casa: 1,30 di media (4 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte).

L'anno scorso, Sarri aveva chiuso la lista dei match in trasferta sul secondo posto con uno score impressionante: 37 punti in 19 partite, una media di quasi due punti esatti ogni 90 minuti. Solo il Napoli ne aveva ottenuti di più. Ecco, ora va ritrovata la stessa convinzione: le speranze Champions non passano per Roma nei prossimi due turni: si farà visita all'Atalanta, poi al Cagliari. Un doppio impegno a dir poco complicato. Un anno e mezzo dopo dall'ultima volta, Sarri vuole ripetere il tris di vittorie esterne, di nuovo contro Gasp.

