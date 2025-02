Lazio, la dura tradizione dei quarti di Coppa Italia: la statistica preoccupa

Finisce contro l'Inter il cammino della Lazio in Coppa Italia: un 2-0 a San Siro e un ritorno amaro a Formello che deve far riflettere. In particolare c'è una statistica, emersa dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che non fa sicuramente piacere: la Lazio infatti non ha superato il turno in cinque delle ultime sei occasioni in cui ha disputato i quarti di finale di Coppa Italia. L'unico successo relativo a questo periodo risale alla gara in casa nella passata stagione contro la Roma (finì 10), il 10 gennaio 2024.