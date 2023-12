Lazio, la favola di Rovella: cresciuto a due passi da San Siro, ma ora...

RASSEGNA STAMPA - La sentirà particolarmente la partita di domenica Nicolò Rovella, come le 7 precedenti giocate con le maglie di Genoa e Monza. L'Inter, d'altronde, è la squadra che ha affrontato più volte nel corso della sua carriera, riuscendo a batterla solo in un'occasione: quando con la maglia dei brianzoli l'anno scorso conquistava tre punti grazie a un'incornata di Caldirola a San Siro. Proprio in quello stadio che quando era piccolo vedeva spuntare dai palazzoni del suo quartiere, lui nato e cresciuto a due minuti dalla Scala del calcio, da una famiglia, come riporta Il Corriere dello Sport, di fede dichiaratamente nerazzurra.

Non ci sarà spazio per fede e passione però nel prossimo match. Oggi Nico è un centrocampista della Lazio, sogna di diventare riferimento di questa squadra, magari la simbolica chiave di una risalita in campionato, come quella che di violino ha tatuata sul corpo e che simboleggia in qualche modo la melodia che ogni domenica prova a far risuonare sul campo di calcio. Il suo passato dovrà fare quindi spazio alla razionalità, il bambino dovrà mettersi per 90' in un angolo e lasciar lavorare l'adulto, quell'uomo ancora a caccia del primo gol in biancoceleste e che sogna di trovare davanti ai suoi nuovi tifosi.