Lazio, la festa di Romagnoli con i compagni per ripartire in campionato

Grandi celebrazioni per Alessio Romagnoli che ha festeggiato il suo 28esimo compleanno con i compagni a Formello. Si tratta del suo primo in biancoceleste. Come riporta la rassegna di Radiosei per l'occasione ha organizzato un mini rinfresco al termine dell'allenamento con panini, tramezzini e bibite e la torta. Un vero e proprio classico che non passa mai di moda nel mondo del calcio, a prescindere dalla categoria e dall'età. La società dal canto suo ha voluto celebrare l'evento con un video pubblicato sui social network che ripercorre i primi sei mesi in biancocelesti del difensore di Anzio. Dai suoi interventi decisivi, al derby vinto passando per il primo gol realizzato con l'aquila sul petto contro lo Spezia sotto la Curva Nord. Anche i tifosi hanno omaggiato il calciatore. «Auguri cuore laziale», «Laziale vero», «Adesso un gol per festeggiare», «Uno di noi», «Ai veri laziali battiamo le mani». Queste alcune delle frasi più ricorrenti sui suoi profili social. Ma i tifosi laziali non sono stati gli unici ad omaggiarlo. Anche quelli del Milan hanno ricordato il capitano dell'ultimo scudetto in un giorno per lui importante. D'altronde lì ha passato gli ultimi sette compleanni prima di "far ritorno a casa".